The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு!தவெக ஆட்சியில் அனைத்தையும் முடிவு செய்வது ஜோசியர்தான்! மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் பணி 10 - 5 வேலை அல்ல; சனி, ஞாயிறு விடுமுறை! விஜய்யை விமர்சித்த மு.க. ஸ்டாலின்இந்தியக் கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் வழியாக சுதந்திரமாக செல்லலாம்: ஈரான் அறிவிப்பு!ஜிபே செயலியில் வந்திருக்கும் பயோமெட்ரிக் பயன்பாடு! வேண்டாம் எனில் மாற்றுவதற்கான வழி?கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: 5வது நாளாக ஏற்றம் கண்ட சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!தவெகவுக்கான ஆதரவை திரும்பப் பெறப் போவதில்லை: திருமாவளவன் உறுதி!நான் அரசியல் பேச வரவில்லை; மாணவர்களுக்கு அரசியல் தேவையில்லை! முதல்வர் விஜய்குட்கா முறைகேடு வழக்கில் சாட்சி விசாரணை எப்போது? சிபிஐக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கேள்விசென்னையில் உச்ச நீதிமன்றக்கிளையை அமைத்திட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!எம்எல்ஏக்களை வாங்கத் தெரிந்த முதல்வருக்கு வெங்காயம் வாங்கத் தெரியாதா? உதயநிதி கேள்விடிரம்ப்புக்கு அதிர்ச்சி! அமெரிக்க செனட், பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயகக் கட்சி!!அமெரிக்க தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளி விவேக் ராமசுவாமி தோல்வி!நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்! டிரம்ப்டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு அதிர்ச்சி: செனட் சபையைக் கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி!

கோவையில் பரவலாக மழை: வீடுகளுக்குள் தண்ணீா் புகுந்தது

கோவை மாநகரப் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியது. சில இடங்களில் வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்தது.

கணபதி பி அண்ட் டி காலனியில் வீடுகளில் புகுந்த மழைநீா்.

Updated On :

கோவை மாநகரப் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியது. சில இடங்களில் வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்தது.

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் கோவை பகுதிகளில் இடைவெளி விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. அதன்படி, புதன்கிழமை மாலை மாநகரில் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. இரவு பல்வேறு இடங்களிலும் பலத்த மழை பெய்தது.

வடவள்ளி, ஆா்.எஸ்.புரம், சரவணம்பட்டி, கணபதி, சித்தாப்புதூா், காந்திபுரம், ராமநாதபுரம், சிங்காநல்லூா் உள்ளிட்ட மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் பலத்த மழையும், சில இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்தது.

மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியதால் வாகனங்கள் ஊா்ந்தபடி சென்றன. ஆவாரம்பாளையம் கொரத் தோட்டம், கணபதி பி அண்ட் டி காலனி பகுதிகளில் மழைநீா் வீடுகளுக்குள் புகுந்ததால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா். மாநகரில் கிக்கானி மேம்பாலம், லங்கா காா்னா், அவிநாசி சாலை மேம்பாலத்தின் கீழ்ப்பகுதிகளில் தேங்கிய மழைநீரை மாநகராட்சி ஊழியா்கள் மின் மோட்டாா்கள் மூலமாக அப்புறப்படுத்தினா். இப்பணிகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கடலூா், புதுச்சேரி பகுதிகளில் பரவலாக மழை: மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

கடலூா், புதுச்சேரி பகுதிகளில் பரவலாக மழை: மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் தேக்கம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் தேக்கம்

திருச்சி பகுதிகளில் பலத்த மழை: பல இடங்களில் மின்தடை

திருச்சி பகுதிகளில் பலத்த மழை: பல இடங்களில் மின்தடை

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை

விடியோக்கள்

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!