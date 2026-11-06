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பெரியாா் நூலக புத்தகக் கொள்முதலில் முறைகேடுகளை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது

பெரியாா் பெயரிலான நூலகத்திலேயே புத்தகங்கள் வாங்குவதில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்று வருவாய்த் துறை அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.

கே.ஏ.செங்கோட்டையன்

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பெரியாா் பெயரிலான நூலகத்திலேயே புத்தகங்கள் வாங்குவதில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்று வருவாய்த் துறை அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து கோவை விமான நிலையத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பெரியாா் நூலகம் திறந்துவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அந்த நூலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் பல்வேறு ஊழல்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக துறை சாா்ந்த அமைச்சரே தெளிவுபடுத்தியுள்ளாா்.

பெரியாா் வழியில் வந்தவா்கள் என்று தங்களைக் கூறிக்கொள்பவா்கள், பெரியாா் பெயரிலான நூலகத்திலேயே இத்தகைய முறைகேடுகளை அரங்கேற்றியிருப்பது எவ்வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாகும்.

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