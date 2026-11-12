தண்டவாளத்தில் கல் வைத்தவா் கைது
பொள்ளாச்சி அருகே தண்டவாளத்தில் கல் வைத்த நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது - பிரதிப் படம்
பொள்ளாச்சி அருகே தண்டவாளத்தில் கல் வைத்த நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பொள்ளாச்சியில் இருந்து பாலக்காடு நோக்கி மெமு ரயில் கடந்த மாதம் 29-ஆம் தேதி சென்றுகொண்டிருந்தபோது, அம்பராம்பாளையம் பகுதியில் தண்டவாளத்தில் வைக்கப்பட்டு இருந்த பாறாங்கல் மீது மோதியது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த பாலக்காடு ரயில்வே பாதுகாப்பு படை கோட்ட ஆணையா், ரயில்வே போலீஸாா், ஆனைமலை போலீஸாா் சம்பவ இடத்தை நேரில் பாா்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதற்கிடையில் கொல்லங்கோடு முதுநிலைப் பிரிவு பொறியாளா் போத்தனூா் ரயில்வே போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். மேலும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினா் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா். அந்தப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த 24 கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவுகள் ஆய்வு செய்தனா். மேலும் விசாரணையில், தண்டவாளத்தில் கல் வைத்தவா், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஜமீன் ஊத்துக்குளியைச் சோ்ந்த நந்தகுமாா் (24) என்பது தெரியவந்தது. குடும்பத் தகராறில் சம்பவத்தன்று இரவில் மதுபோதையில் அவா் ரயில் தண்டவாளத்திற்குச் சென்று பாறாங்கல்லை வைத்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போஸீஸாா் அவரை கைது செய்து கோவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.
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