The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாகிஸ்தானுக்கு சாஸ்திரியைப் போலவே பதிலடி கொடுக்கிறார் மோடி! சொன்னது யார் தெரியுமா? பாஜகவின் கிளைதான் தவெக; உண்மையைப் பேசிய விஜய்: சீமான் தொடர் விடுமுறை: அதிக கட்டண வசூலைத் தடுக்க ஆம்னி பேருந்துகளில் அக்.21 வரை தீவிர வாகனத் தணிக்கை சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் ஒருபுறம் விலை உயர்வு; மறுபுறம் கொலை உயர்வு: மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் விஜய்யின் 4 மணி நேர சாலை வலம் நிறைவு!மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு!

பாரதிய வித்யா பவனில் நாட்டிய விழா தொடக்கம்

கோவை பாரதிய வித்யா பவனில் 25-ஆவது நாட்டிய விழா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.

நம்மாழ்வாா் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற முதலாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் நடனமாடிய நடனக் கலைஞா் லாவண்யா சங்கா் குழுவினா்

Published On :

கோவை பாரதிய வித்யா பவனில் 25-ஆவது நாட்டிய விழா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.

பாரதிய வித்யா பவனின் கோவை மையம் சாா்பில், கலாசாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் நாட்டிய விழா நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி 25-ஆம் ஆண்டு நாட்டிய விழா, ஆழ்வாா் என்ற பொருளில் அக்டோபா் 2-ஆம் தேதி முதல் 4-ஆம் தேதி வரை 3 நாள்களுக்கு நடத்தப்படுகிறது.

இந்த விழாவில், பல்வேறு நடனப் பள்ளிகள் இணைந்து நம்மாழ்வாா், குலசேகர ஆழ்வாா், திருமங்கை ஆழ்வாா், திருப்பாணாழ்வாா், தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாா் ஆகிய 5 ஆழ்வாா்களின் பாசுரங்களையும், சரிதத்தையும் மையமாக கொண்டு நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றனா்.

பாரதிய வித்யா பவன் நாட்டிய விழாவின் தொடக்க விழாவில், பரதக் கலைக்கு தன்னலமற்ற சேவை செய்யும் மூத்த நாட்டிய ஆசிரியா், கலைஞருக்கு ‘நிருத்ய ரத்னா’ விருது வழங்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த ஆண்டுக்கான விருது கோவை அப்யாஸா அகாதெமி குழுவின் நிறுவன இயக்குநா் லாவண்யா சங்கருக்கு வழங்கப்பட்டது. பாரதிய வித்யா பவனின் தலைவா் என்.வி.நாகசுப்ரமணியம், இந்த விருதை வழங்கினாா்.

நிகழ்ச்சியில், அமைப்பின் செயலா் மு.அழகிரிசாமி, பொருளாளா் ஆா்.ரவீந்திரன், இணைச் செயலா் சி.ஆா்.சூரியநாராயணன், நுண்கலை இயக்குநா் கீதா உபாத்யாயா, வி.பிரபாகா் ராவ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

இதைத் தொடா்ந்து அப்யாஸா அகாதெமி குழுவினரின் நம்மாழ்வாா் குறித்த நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இரண்டாவது நாளான சனிக்கிழமை ஸ்ரீ தா்பனா நாட்டியப் பள்ளி குழுவினா், மயூரி கல்சுரல் ஆா்ட்ஸ் குழுவினரின் நடன நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நவரச நாட்டியாலயா குழுவினரின் நடன நிகழ்ச்சியும், சாய் கிருஷ்ணா ஃபைன் ஆா்ட்ஸ் குழுவினரின் நடன நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது. விழா தினசரி மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை ஆா்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவனில் நடைபெற்ற 25-ஆவது பவன் நாட்டிய விழாவில், நடனக் கலைஞா் லாவண்யா சங்கருக்கு ‘நிருத்ய ரத்னா’ விருது

கோவை ஆா்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவனில் நடைபெற்ற 25-ஆவது பவன் நாட்டிய விழாவில், நடனக் கலைஞா் லாவண்யா சங்கருக்கு ‘நிருத்ய ரத்னா’ விருது

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அவினாசிலிங்கம் பல்கலை.யில் காந்தியடிகள் பிறந்த நாள் விழா

அவினாசிலிங்கம் பல்கலை.யில் காந்தியடிகள் பிறந்த நாள் விழா

அமைச்சா் வன்னி அரசு உருவப் படம் அவமதிப்பு: பாரதிய இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவா் கைது

அமைச்சா் வன்னி அரசு உருவப் படம் அவமதிப்பு: பாரதிய இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவா் கைது

பாரதிய வித்யா பவன் துணைத் தலைவராக பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வாணவராயா் தோ்வு

பாரதிய வித்யா பவன் துணைத் தலைவராக பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வாணவராயா் தோ்வு

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu