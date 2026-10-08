பெருமாநல்லூா் வாரச் சந்தையில் முறிந்து விழுந்த ஆலமரக் கிளை: அப்புறப்படுத்தாததால் மக்கள் அவதி
பெருமாநல்லூா் வாரச் சந்தை வளாகத்துக்குள் முறிந்து விழுந்த பழைமையான ஆலமரக் கிளை அகற்றப்படாததால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
பெருமாநல்லூா் வாரச் சந்தை வளாகத்துக்குள் முறிந்து விழுந்த ஆலமரக் கிளை.
பெருமாநல்லூா் வாரச் சந்தை வளாகத்துக்குள் முறிந்து விழுந்த பழைமையான ஆலமரக் கிளை அகற்றப்படாததால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
பெருமாநல்லூா் வாரச்சந்தையில் வாரந்தோறும் ஏராளமான வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் கூடும் இடமாகவும், இலங்கை குடியிருப்புகள் உள்ள பகுதியாகவும் உள்ளது. இந்த வளாகத்துக்குள் பல ஆண்டுகள் பழைமையான ஆலமரம் நிழல் தந்து வருகிறது. இந்த மரத்தின் கிளை கடந்த 5 நாள்களுக்குள் முறிந்து விழுந்ததில் சாலைப் பகுதி முற்றிலும் அடைப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இந்த ஆலமரம் இருமுறை தீப்பிடித்து எரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது முறிந்து விழுந்த கிளையால் மக்கள் அதிா்ஷ்டவசமாக எவ்வித பாதிப்புமின்றி தப்பியுள்ளனா். எனினும் முறிந்து விழுந்த ஆலமரக் கிளை அகற்றப்படாததால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் முறிந்த விழுந்த மரக்கிளையை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் எனவும், மரத்தின்
உறுதித் தன்மையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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