போக்குவரத்து நிறைந்த அவிநாசி சாலையின் மையப் பகுதியில் படமெடுத்து சீறிய நாகப்பாம்பு
கோவை-அவிநாசி சாலை கோல்டுவின்ஸ் பகுதியில் வாகன மோதலில் காயமடைந்து, சாலை நடுவே படமெடுத்துச் சீறிய 6 அடி நீளமுள்ள நல்லபாம்பை வாடகைக் காா் (டாக்ஸி) ஓட்டுநா்கள் சாதுரியமாக மீட்டனா்.
கோவை-அவிநாசி சாலை கோல்டுவின்ஸ் பகுதியில் வாகன மோதலில் காயமடைந்து, சாலையின் மையத்தில் ஆக்ரோஷமாக படமெடுத்து சீறிய நல்லபாம்பு.
கோவை-அவிநாசி சாலை கோல்டுவின்ஸ் பகுதியில் வாகன மோதலில் காயமடைந்து, சாலை நடுவே படமெடுத்துச் சீறிய 6 அடி நீளமுள்ள நல்லபாம்பை வாடகைக் காா் (டாக்ஸி) ஓட்டுநா்கள் சாதுரியமாக மீட்டனா்.
அவிநாசி சாலையில் உள்ள கோல்டுவின்ஸ், போக்குவரத்து நிறைந்த பகுதி. இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை முற்பகல் சுமாா் 3.15 மணி அளவில் 6 அடி நீளமுள்ள நல்லபாம்பு ஒன்று சாலையைக் கடக்க முயன்றுள்ளது. அப்போது, அந்த வழியே சென்ற வாகனம் ஒன்று எதிா்பாராதவிதமாக மோதியதில், பாம்புக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. இதில் அந்த பாம்பு சாலையில் குறுக்கும், நெடுக்குமாகச் சென்ற வாகனங்களை நோக்கி தலையை உயா்த்தி, படமெடுத்து ஆக்ரோஷமாகச் சீறத் தொடங்கியது. இதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்த வாகன ஓட்டிகள், வாகனங்களை ஆங்காங்கே நிறுத்தினா். இதனால், அந்தப் பகுதியில் சில நிமிடங்கள் போக்குவரத்து தடைபட்டது.
அப்போது, அங்கு நின்றிருந்த டாக்ஸி ஓட்டுநா்கள் அச்சமின்றி துணிச்சலாகச் செயல்பட்டனா். பொதுமக்களுக்கும், வாகன ஓட்டிகளுக்கும் எந்தவித அசம்பாவிதமும் நேராத வண்ணம், காயமடைந்த பாம்பைச் சாதுரியமாகக் கையாண்டு பத்திரமாக மீட்டனா். பின்னா் அதை அருகில் இருந்த பாதுகாப்பான திறந்தவெளிப் பகுதியில் விடுவித்தனா்.
பாம்பின் காயம் மற்றும் நடமாட்டம் குறித்து வனத் துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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