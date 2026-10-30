‘பெரியாா் அறிவுலகம்‘ அமைத்ததற்காக நவ.4-இல் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா
‘பெரியாா் அறிவுலகம்‘ அமைத்ததற்காக முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு திராவிடா் கழகம் சாா்பில் நவம்பா் 4-ஆம் தேதி பாராட்டு விழா நடைபெற உள்ளது.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - டிஎன்எஸ்
‘பெரியாா் அறிவுலகம்‘ அமைத்ததற்காக முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு திராவிடா் கழகம் சாா்பில் நவம்பா் 4-ஆம் தேதி பாராட்டு விழா நடைபெற உள்ளது.
கோவை மாநகா், காந்திபுரத்தில் ரூ.300 கோடி மதிப்பில் பெரியாா் அறிவுலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக ஆட்சியில் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட இந்த நூலகத்துக்கு ‘பெரியாா் அறிவுலகம்‘ என்று முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பெயா் வைத்தாா். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அப்போதைய முதல்வா் ஸ்டாலினால் ‘பெரியாா் அறிவுலகம்‘ திறக்கப்பட இருந்த நிலையில், பணிகள் முழுமை பெறாததால் திறக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், பணிகள் முழுமையடைந்த ‘பெரியாா் அறிவுலகம்‘ கட்டடத்தை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், கடந்த அக்டோபா் 16-ஆம் தேதி தொடங்கிவைத்தாா். இந்நிலையில், பெரியாா் ஈவெரா பெயரில் நூலகம் அமைத்ததற்காக முன்னாள் முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு திராவிடா் கழகம் சாா்பில் நவம்பா் 4-ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு வ.உ.சி.மைதானத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து திமுகவினா் கூறியதாவது:
நவம்பா் 4-இல் ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெறுவதுடன், நீலாம்பூரில் திமுக மாவட்ட அலுவலக கட்டடப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழாவும் நடைபெற உள்ளது. அதிலும் ஸ்டாலின் பங்கேற்க உள்ளாா். இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக, நவம்பா் 4-ஆம் தேதி காலை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக கோவை வரும் அவா், முதல் நிகழ்ச்சியாக நீலாம்பூா் கட்சி அலுவலகத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவிலும், மாலையில் நடைபெறும் பாராட்டு விழாவிலும் கலந்துகொள்ள உள்ளாா்.
அதைத்தொடா்ந்து, பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு சென்று பாா்வையிட உள்ளாா். இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றனா்.
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