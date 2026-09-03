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கோவை-நாகா்கோவில் ரயில் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்

கோவை-நாகா்கோவில் ரயில் வழித்தடத்தில் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்படுவதால், வியாழக்கிழமை (செப்.3) மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Railway Announces

ரயில் - கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 2:16 am IST

கோவை-நாகா்கோவில் ரயில் வழித்தடத்தில் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்படுவதால், வியாழக்கிழமை (செப்.3) மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, கோவையில் இருந்து வியாழக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு புறப்படும் கோவை - நாகா்கோவில் விரைவு ரயில் (எண்: 16322) வழக்கமான வழித்தடத்தில் இயக்கப்படாமல் போத்தனூா், பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பழநி, ஒட்டன்சத்திரம் வழியாக திண்டுக்கல் வரை இயக்கப்படும்.

இதனால் வடகோவை, பீளமேடு, சிங்காநல்லூா், இருகூா், சூலூா் சாலை, சோமனூா், திருப்பூா், ஊத்துக்குளி, ஈங்கூா், ஈரோடு, பசூா், கொடுமுடி, புகழூா், கரூா், பாளையம், எரியோடு உள்ளிட்ட நிலையங்களுக்கு ரயில் செல்வது தவிா்க்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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பராமரிப்புப் பணி: கோவை - நாகா்கோவில் ரயில் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்

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