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ஈரோடு

கீழ்பவானி வாய்க்காலில் வரும் 15-ஆம் தேதி தண்ணீா் திறந்துவிட விவசாயிகள் கோரிக்கை

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பவானிசாகா் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலுக்கு தண்ணீா் திறப்பு... - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானிசாகா் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் வரும் 15-ஆம் தேதி தண்ணீா் திறக்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

சென்னிமலையை அடுத்த சொக்கநாதபாளையம் மாரியம்மன் கோயிலில், கீழ்பவானி பாசன விவசாயிகள் கலந்துகொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு குழுவக்காடு சுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தாா்.

விவசாயிகள் எம்.நாராயணன், ஏ.விஸ்வநாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில், கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீா் திறப்பதன் அவசியம் குறித்து பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தைச் சோ்ந்த மு.ரவி பேசினாா்.

பவானிசாகா் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் வரும் 15-ஆம் தேதி தண்ணீா் திறந்துவிட வேண்டும். இதற்கான அரசாணையை முன்னதாக வெளியிட வேண்டும். தண்ணீா் திறப்பதற்கான அறிவிப்பு வராவிட்டால், வரும் 16-ஆம் தேதி ஈரோட்டில் உள்ள நீா்வளத் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்துவது என்று கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்தக் கூட்டத்தில் சொக்கநாதபாளையம், ராமலிங்கபுரம், மேட்டூா், எல்லை குமாரபாளையம் மற்றும் திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள மறவபாளையம், திட்டம்பாளையம், காமாட்சிபுரம் உள்ளிட்ட பாசன பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனா். பெண் விவசாயி கலைவாணி பாஸ்கா் நன்றி கூறினாா்.

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