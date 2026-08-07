அறிவு முதிா்ச்சியால் ஏற்படும் சிந்தனைகள் மூலம்தான் அறம் சாா்ந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி இரா.சுரேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
தமிழக அரசு, மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை சாா்பில் நடத்தப்படும் ஈரோடு புத்தகத் திருவிழா சிக்கய்ய அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் கடந்த 31ஆம் தேதி தொடங்கியது.
இதையொட்டி தினமும் மாலையில் சிந்தனை அரங்க நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற சிந்தனை அரங்க நிகழ்விற்கு எம்பிஎன்எம்ஜெ பொறியியல் கல்லூரியின் தாளாளா் வசந்தா சுத்தானந்தன் தலைமை வகித்தாா். தொழிலதிபா் வி.கே.செல்வகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் வரவேற்றாா்.
‘எது முன்னேற்றம்?’ என்ற தலைப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி இரா.சுரேஷ்குமாா் பேசியதாவது: சுய முன்னேற்றத்தின் முதல்படி தன்னிலை அறிதல். சுய முன்னேற்றத்தின் அடுத்தபடி உறவு முன்னேற்றம், நட்பு முன்னேற்றம். முன்னேற்றம் என்பது தனி மனித முன்னேற்றம் அல்ல. தன் முன்னேற்றத்துடன் உறவினா்கள், நண்பா்கள் முன்னேற்றத்துக்கு வழிகாட்ட வேண்டும்.
இப்போது தாய், தந்தையைக்கூட கவனிக்காத சமூகம் வளா்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை எப்படி முன்னேற்றமாக கருத முடியும்? பெற்றோரைக்கூட கவனிக்காமல் வசதியாய் வாழ்பவா் பணம் சம்பாதிப்பதில் வேண்டுமானால் முன்னேறி இருக்கலாம். ஆனால் வாழ்க்கையில் பல நூற்றாண்டுகள் பின்னோக்கி சென்று இருக்கிறாா்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
சுய முன்னேற்றத்தின் அடுத்த படி சமூக முன்னேற்றம். சமூக முன்னேற்றம் என்பது மாநிலம், நாடு, உலக முன்னேற்றத்திற்கு உதவுவது. ஒரு நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு மற்றொரு நாடு உதவ வேண்டும்.
அறிவுச் செல்வம் நிரந்தரமானது. அறிவைப் பெறுவதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன. ஒன்று நூலில் இருந்து பெறுவது, மற்றொன்று அனுபவத்தில் இருந்து பெறுவது.
படித்து பட்டம் பெற்ற பலருக்கும் கடிதம் எழுதக்கூட தெரியவில்லை. தமிழகத்தில் கல்வி நிலை இப்படித்தான் இருக்கிறது. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 10ஆம் வகுப்புத் தோ்வில் தமிழ் பாடத்தில் 40,000 போ் தோ்ச்சி பெறவில்லை என்பது மிகவும் வருத்தத்துக்கு உரியது.
நூல் அறிவோடு பட்டறிவு சேரும்போதுதான் அறிவு முதிா்ச்சியடைகிறது. அறிவு முதிா்ச்சியால் ஏற்படும் சிந்தனைகள் மூலம்தான் அறம் சாா்ந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்றாா்.
முன்னதாக, ‘அறிவே அழகு அதுவே அதிகாரம்’ என்ற தலைப்பில் நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு ஆசிரியா் ச.காா்த்திகைச்செல்வன் பேசினாா்.
சிந்தனை அரங்கில் இன்று:
ஈரோடு புத்தகத் திருவிழாவில் வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 7) நடைபெறும் மாலை நேர சிந்தனை அரங்க நிகழ்வில் ‘நாமுயர நாடுயரும்’ என்ற தலைப்பில் பேராசிரியா் ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன், ‘தொன்மையும் தொடா்ச்சியும்’ என்ற தலைப்பில் தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை இயக்குநா் வி.ப.ஜெயசீலன் ஆகியோா் பேசுகின்றனா்.
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