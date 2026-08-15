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ஈரோடு

சாலை விபத்தில் சிக்கிய பெண்களிடம் இருந்து 4 கிலோ புகையிலைப் பொருள் பறிமுதல்

பெருந்துறையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது விபத்தில் சிக்கிய 2 பெண்களிடம் இருந்து 4 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

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பறிமுதல்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெருந்துறையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது விபத்தில் சிக்கிய 2 பெண்களிடம் இருந்து 4 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

திருப்பூா், இடுவம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் அய்யாசாமி மனைவி சாந்தி (38). சேலம், பனைமரத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சாமுவேல் மனைவி மஞ்சுளா (37). இவா்கள் இருவரும் பெருந்துறை, கோவை சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வெள்ளிக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தனா். அப்போது நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தனா். இதில் இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனா். இதையடுத்து இருவரும் மீட்கப்பட்டு பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா். அங்குள்ள பாதுகாவலா், அவா்களின் பையை சோதனை செய்தபோது, அதில் சுமாா் 4 கிலோ அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. இது தொடா்பாக, பெருந்துறை போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் பின்னலாடை நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் இந்த இரண்டு பெண்களும் அவ்வப்போது சேலம், பனைமரத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்த செல்வராஜ் என்பவரிடம் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை வாங்கி சென்று திருப்பூரில் விற்பனை செய்து வருவது தெரியவந்தது. வெள்ளிக்கிழமை காலை புகையிலை பொருள்களை வாங்கிக் கொண்டு திருப்பூருக்கு செல்லும்போது விபத்தில் சிக்கியது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் அவா்களிடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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