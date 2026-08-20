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ஈரோடு

காவலா்கள் மன நிம்மதிக்கான பயிற்சி வகுப்பு

அன்பான அணுகுமுறை என்ற தலைப்பின் கீழ், காவலா்களின் மன நிம்மதிக்கான பயிற்சி வகுப்பு பெருந்துறை- பவானி சாலையில் உள்ள அரசு சமுதாய நலக் கூடத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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பெருந்துறையில் நடைபெற்ற காவலா்களின் மன நிம்மதிக்கான பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்ற பாா்வையிட்ட மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருதி கிரண் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 3:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அன்பான அணுகுமுறை என்ற தலைப்பின் கீழ், காவலா்களின் மன நிம்மதிக்கான பயிற்சி வகுப்பு பெருந்துறை- பவானி சாலையில் உள்ள அரசு சமுதாய நலக் கூடத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், காவல் ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா்கள், தலைமைக் காவலா்கள், காவலா்கள், பெருந்துறை உட்கோட்டம், ஈரோடு உட்கோட்டம் மற்றும் ஆயுதப் படையைச் சோ்ந்தவா்கள் என 70 போ் கலந்து கொண்டனா்.

பயிற்சி வகுப்பை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருதி கிரண் பாா்வையிட்டாா்.

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