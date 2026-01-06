எஸ்ஐஆா்: நீக்கப்பட்ட வாக்காளா்கள் விண்ணப்பங்கள் மீது விசாரணை
சத்தியமங்கலம் நகராட்சிப் பகுதியில் எஸ்ஐஆா் பணியில் நீக்கப்பட்ட வாக்காளா்கள் விண்ணப்பம் மீது விசாரணை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது நீக்கப்பட்ட வாக்காளா்கள் மீண்டும் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க கோரி விண்ணப்பித்துள்ளனா். அதன்படி அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் மீது தற்போது விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் நகராட்சிப் பகுதியில் இதற்கென சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடா்பான பணிகளை ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி சத்தியமங்கலம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்க கோரி அளித்த மனுக்களின் மீது நடைபெற்று வரும் விசாரணை குறித்து தோ்தல் அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். மேலும், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் நீக்கப்பட்ட வாக்காளா்கள் மீண்டும் சோ்க்க கோரி அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மீது உரிய முறையில் விசாரணை மேற்கொள்ளுமாறு தோ்தல் பிரிவு அலுவலா்களுக்கு அவா் அறிவுரை வழங்கினா்.
இந்த ஆய்வின்போது, நகா்மன்றத் தலைவா் ஜானகி ராமசாமி, ஆணையா் வெங்டேஸ்வரன், வட்டாட்சியா் ஜமுனாராணி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.