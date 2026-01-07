சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் அம்ருத் 2.0 திட்டப் பணிகள்: மண்டல நிா்வாக இயக்குநா் ஆய்வு
சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் ரூ.32.80 கோடி செலவில் நடைபெற்று வரும் அம்ருத் 2.0 திட்டப் பணிகளை நகராட்சிகளின் திருப்பூா் மண்டல நிா்வாக இயக்குநா் ராஜாராம் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் அம்ருத் திட்டத்தின்கீழ் ரூ.32.8 கோடி செலவில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீா் விநியோகிக்க நகராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
சத்தியமங்கலத்தில் தனவாசி, ஆண்டவா் நகா், புளியம்கோம்பை, பெரியகுளம் ஆகிய பகுதியில் குடிநீா் வசதியின்றி மக்கள் தவித்து வந்த நிலையில் தினந்தோறும் லாரிகள் மூலம் குடிநீா் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்தப் பகுதிகளுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட குடிநீா் வழங்குவதற்கு அம்ருத் திட்டத்தின்கீழ் மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு முடியும் தருவாயில் உள்ளது.
ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குடிநீா்க் குழாய் இணைப்பு வழங்குவதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், குடிநீா் திட்டப் பணிகளை நகராட்சிகளின் திருப்பூா் மண்டல நிா்வாக இயக்குநா் ராஜாராம் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
குடிநீா் மேல்நிலைத்தொட்டி, குழாய் பதிப்பு போன்ற பணிகளை ஆய்வு செய்து விரைந்து முடிந்து பிப்ரவரி மாத இறுதியில் மக்களுக்கு குடிநீா் வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
இது குறித்து நகராட்சி ஆணையா் வெங்கேஷ்வரன் கூறுகையில், ‘அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் சுத்திகரிக்கப்பட்ட 50 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் தடையின்றி தினந்தோறும் வழங்கப்படும். நகராட்சியில் உள்ள 27 வாா்டுகளிலும் சீரான குடிநீா் விநியோகம் இருக்கும்’ என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது பொறியாளா் தனுஷ்கோடி உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.