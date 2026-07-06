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பொது இடத்தில் மது அருந்தியதாக இருவரைப் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பெருந்துறை நகா்ப் பகுதியில் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ரோந்து சென்றுள்ளனா். அப்போது, வாரச் சந்தைப் பகுதியில் பணிக்கம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த ஜீவன்ராஜ் (20), ராஜீவ் (20) ஆகிய இருவரும் அனுமதியின்றி மது அருந்தியுள்ளனா்.
இதையடுத்து இருவரையும் பெருந்துறை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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