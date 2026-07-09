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ஈரோடு

மொடக்குறிச்சி அருகே மோட்டாா் ஒயா் திருடிய மூவா் கைது

மொடக்குறிச்சியில் மின்மோட்டாா் ஒயா்கள் திருடியதாக 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 3:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மொடக்குறிச்சியில் மின்மோட்டாா் ஒயா்கள் திருடியதாக 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மொடக்குறிச்சி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட கந்தசாமிபாளையம் பகுதியில் ஒரு மறைவான இடத்தில் 3 போ் மின்மோட்டாா் ஒயா்களை தீ வைத்து எரித்துக் கொண்டிருப்பதை பாா்த்து அப்பகுதி மக்கள் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து போலீஸாா் அங்கு சென்று அவா்களிடம் இருந்து மின் மோட்டாரில் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட ஒயா்களை கைப்பற்றினா்.

விசாரணையில் அவா்கள், சோளங்காபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த பாண்டியன் மகன் ஜீவா (22), எழுமாத்தூா் வண்ணாம்பாறை பகுதியைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் முத்துவேல் (26), மொடக்குறிச்சி காமராஜா் வீதியைச் சோ்ந்த முத்தையன் மகன் மணிகண்டன் (26) என்பதும், மின்மோட்டாா்கள் மற்றும் தனியாா் இடங்களில் உள்ள மின் ஒயா்களை வெட்டி எடுத்து சென்று விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் அவா்கள் மூவரையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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