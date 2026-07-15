பெருந்துறையில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட நபரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
பெருந்துறை மாா்க்கெட் பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த நபரிடம் சோதனை மேற்கொண்டபோது, விற்பனைக்காக 1.300 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்து.
விசாரணையில், அவா் மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த சலீம் சா்தாா் (36) என்பதும், பெருந்துறையில் தங்கி இருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சலீம் சா்தாரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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