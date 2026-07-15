பவானி காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் தண்ணீா் திறப்பு

பவானி காலிங்கராயன் வாய்க்கால் பாசன பகுதிகளில் உள்ள பயிா்களைக் காக்கவும், குடிநீா்த் தேவைக்காகவும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் 15 நாள்களுக்கு தண்ணீா் திறக்கப்பட்டது.
காலிங்கராயன் அணைக்கட்டில் உள்ள மதகை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் ஆனந்த் மோகன் (ஈரோடு மேற்கு), சண்முகன் (மொடக்குறிச்சி), விவசாயிகள் திறந்துவைத்தனா்.
பவானிசாகா் அணையில் போதிய அளவு தண்ணீா் இல்லாததால் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், பாசனப் பகுதியில் வறட்சி, நிலுவையில் உள்ள சாகுபடி பயிா்களைக் காக்க செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஜூலை 28-ஆம் தேதி வரை 648 மில்லியன் கன அடிக்கு மிகாமல் தண்ணீா் திறக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், நீா்வளத் துறை கண்காணிப்பு பொறியாளா் ஜெ.கோபி, செயற்பொறியாளா் ஏ.பாலமுருகன், உதவி செயற்பொறியாளா் எம்.ஜெகதீஷ், உதவி பொறியாளா்கள் எஸ்.ஆா்.குமாா், எஸ்.தினகரன், எஸ்.ஜெயச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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