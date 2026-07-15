பவானி அருகே காவிரி பாலத்தில் இருந்து ஆற்றில் குதித்து இளைஞா் புதன்கிழமை தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானி, பாலக்கரையைச் சோ்ந்தவா் சுப்பிரமணி மகன் மோகன்ராஜ் (36). நூற்பாலைத் தொழிலாளியான இவா், காவிரி ஆற்றில் உள்ள கோவை-சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் புதன்கிழமை சென்றாா். அங்கு திடீரென வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு தடுப்புச் சுவரைத் தாண்டி ஆற்றில் குதித்தாா். பாறையின் மீது விழுந்ததில் படுகாயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே மோகன்ராஜ் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த அளிக்கப்பட்ட தகவலின்பேரில் சித்தோடு போலீஸாா் சென்று, பரிசல்காரா்கள் உதவியுடன் மோகன்ராஜின் சடலத்தை மீட்டு பவானி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இவரது தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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