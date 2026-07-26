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ஈரோடு

பெருந்துறையில் ரூ.5.54 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்

பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.5.54 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் நடைபெற்றது.

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கொப்பரை தேங்காய் - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:41 am IST

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பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.5.54 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பெருந்துறை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் ஏழாயிரத்து 20 மூட்டைகளில், மூன்று லட்சத்து 33 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா்.

இதில் முதல் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ.70.76-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.178.20-க்கும் விற்பனையாயின. இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ.40.99-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.162.99-க்கும் விற்பனையாயின. மொத்தம் ரூ.5.54 கோடிக்கு கொப்பரை வா்த்தகம் நடைபெற்றது.

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