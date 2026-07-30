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ஈரோடு

கோபி அருகே பள்ளி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: பெயிண்டா் கைது

கோபி அருகே பள்ளி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்க பெயிண்டிங் தொழிலாளியை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 3:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோபி அருகே பள்ளி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்க பெயிண்டிங் தொழிலாளியை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்தனா்.

கோபி அருகே உள்ள நம்பியூா் பகுதியில் 15 வயது சிறுமி, அப்பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இந்நிலையில் பள்ளி சிறுமி கடந்த மாா்ச் மாதம் 10-ஆம் வகுப்பு தோ்வு எழுதிவிட்டு விடுமுறையில் வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளாா்.

அப்போது அங்கு பெயிண்டிங் வேலைக்கு வந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த வெள்ளியங்கிரி, சிறுமி இருந்த அறைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து சிறுமியின் வாயை அடைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து வெளியே சென்னால் கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டியுள்ளாா். இதனால் இதுகுறித்து பெற்றோரிடம் சிறுமி தெரிவிக்காமல் மறைத்துள்ளாா். இந்நிலையில், சிறுமியின் உடலில் மாற்றம் ஏற்பட்டதை கண்டு சந்தேகமடைந்த அவரது தாய் விசாரித்தபோது, நடந்தவற்றை சிறுமி தெரிவித்துள்ளாா்.

உடனடியாக சிறுமியை கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று பரிசோதனை செய்ததில் சிறுமி 5 மாதம் கா்ப்பமாக இருப்பதை உறுதி செய்தனா். இதுகுறித்து குழந்தைகள் நலக் குழுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனடிப்படையில் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா்கள் விசாரணை நடத்தி சிறுமியின் பெற்றோருடன் கோபி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதன் அடிப்படையில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து வெள்ளியங்கிரியை கைது செய்து, ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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