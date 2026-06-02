ஈரோடு

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: ஓட்டுநா் கைது

அம்மாபேட்டை அருகே 14 வயது பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஓட்டுநரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 1:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்மாபேட்டை அருகே உள்ள குறிச்சி, அண்ணா நகரைச் சோ்ந்தவா் வேணுகோபால் மகன் ராஜாராம் (49). ஓட்டுநா். இவா், 9-ஆம் வகுப்பு படித்துவிட்டு வீட்டிலிருந்த 14 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, அச்சிறுமியின் பெற்றோா் பவானி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதன்பேரில் விசாரணை நடத்திய போலீஸாா், ராஜாராமை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட ராஜராம், நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

