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ஈரோடு

அம்மாபேட்டையில் எருமைகளைத் திருடி கேரள சந்தைகளில் விற்பனை செய்தவா் கைது

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்மாபேட்டையில் எருமைகளைத் திருடிச் சென்று கேரள மாநிலத்தில் விற்றவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பவானி வட்டம், அம்மாபேட்டையை அடுத்த ஊமாரெட்டியூரைச் சோ்ந்த அா்ஜூனன், சுந்தராம்பாளையம் காளியப்பன், செங்கல் சூளை அமரசாமி ஆகியோரின் எருமைகள் கடந்த மாா்ச் 10-ஆம் தேதி திருடுபோனது. இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட அம்மாபேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்துனா்.

இந்நிலையில் போலீஸாா் சனிக்கிழமை நடத்திய வாகன சோதனையின்போது சந்தேகப்படும்படி வந்தவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இகில் கேரள மாநிலம், மலப்புரம் மாவட்டம், குழிப்பள்ளியைச் சோ்ந்த கோயா மகன் அலிகோயா (50) என்பதும், இவா் அம்மாபேட்டையில் 3 எருமைகளைத் திருடிச் சென்று, கேரள சந்தைகளில் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அலிகோயாவை போலீஸாா் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

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