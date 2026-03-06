Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
ஈரோடு

கோபி அருகே திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவான் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி விழா

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி அருகே உள்ள குருமந்தூரில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவான் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவான்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 11:30 pm

Syndication

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி அருகே உள்ள குருமந்தூரில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவான் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருநள்ளாறிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு குருமந்தூரில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவான் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சியையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு கணபதி ஹோமத்துடன் நவகிரக ஹோமம், சனி பகவான் மூல மந்திர ஹோமம், சகஸ்ரநாம அா்ச்சனை, பரிவார ஹோமங்கள் நடைபெற்றன.

இதையடுத்து, திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் அலங்கார வழிபாடு நடைபெற்றது. காலை 8.24 மணிக்கு சனி பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு பெயா்ச்சி அடைந்ததைத் தொடா்ந்து மகா தீபாராதணை நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சுமாா் நூற்றுக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு வழிபாடு செய்தனா்.

இதில் மேஷம், சிம்மம், கன்னி, தனுசு, கும்பம், மீனம் உள்ளிட்ட பரிகார ராசிகராா்கள் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பரிகார அா்ச்சனை செய்து வழிபட்டனா். சனிப் பெயா்ச்சியையொட்டி கோயில் சாா்பில் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

பெரம்பலூா் பிரம்மபுரீஸ்வரா் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி விழா

பெரம்பலூா் பிரம்மபுரீஸ்வரா் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி விழா

குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி விழா

குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி விழா

கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு

கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு

திருநள்ளாறில் எப்போது சனிப்பெயர்ச்சி?

திருநள்ளாறில் எப்போது சனிப்பெயர்ச்சி?

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு