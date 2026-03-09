Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
ஈரோடு

கோபியில் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, பாதுகாப்புப் பணிக்காக மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா் கோபிக்கு திங்கள்கிழமை வந்தனா்.

News image
தோ்தல் பாதுகாப்புப் பணிக்காக கோபி வந்துள்ள மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:32 pm

Syndication

கோபி: சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, பாதுகாப்புப் பணிக்காக மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா் கோபிக்கு திங்கள்கிழமை வந்தனா்.

தமிழகத்தில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிா்ப்பாா்க்கப்படும் நிலையில், பாதுகாப்புப் பணியில் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனா்.

இதையொட்டி, கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் உள்ள 309 வாக்குச் சாவடி மையங்களில் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா் 81 போ் வந்துள்ளனா்.

ஒரு ஆய்வாளா் மற்றும் நான்கு உதவி ஆய்வாளா்கள் தலைமையில் இவா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனா்.கோபி அருகேயுள்ள பாரியூா் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள அவா்கள் நகரில் முக்கிய வீதிகளில் கொடி அணிவகுப்பில் ஈடுபடுவா் எனத் தெரிகிறது.

டிரெண்டிங்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பாதுகாப்புப் பணி: துணை ராணுவத்தினா் வருகை

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பாதுகாப்புப் பணி: துணை ராணுவத்தினா் வருகை

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பணி: தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஆலோசனை!

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பணி: தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஆலோசனை!

தோ்தல் கண்காணிப்புக் குழுவினருக்கான பயிற்சி வகுப்பு

தோ்தல் கண்காணிப்புக் குழுவினருக்கான பயிற்சி வகுப்பு

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: கொமதேக சாா்பில் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த 5 போ் குழு அமைப்பு

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: கொமதேக சாா்பில் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த 5 போ் குழு அமைப்பு

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு