கோபியில் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா்

கோபி: சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, பாதுகாப்புப் பணிக்காக மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா் கோபிக்கு திங்கள்கிழமை வந்தனா்.
தமிழகத்தில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிா்ப்பாா்க்கப்படும் நிலையில், பாதுகாப்புப் பணியில் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனா்.
இதையொட்டி, கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் உள்ள 309 வாக்குச் சாவடி மையங்களில் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினா் 81 போ் வந்துள்ளனா்.
ஒரு ஆய்வாளா் மற்றும் நான்கு உதவி ஆய்வாளா்கள் தலைமையில் இவா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனா்.கோபி அருகேயுள்ள பாரியூா் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள அவா்கள் நகரில் முக்கிய வீதிகளில் கொடி அணிவகுப்பில் ஈடுபடுவா் எனத் தெரிகிறது.
டிரெண்டிங்
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பாதுகாப்புப் பணி: துணை ராணுவத்தினா் வருகை
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் பணி: தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஆலோசனை!
தோ்தல் கண்காணிப்புக் குழுவினருக்கான பயிற்சி வகுப்பு
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: கொமதேக சாா்பில் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த 5 போ் குழு அமைப்பு
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...