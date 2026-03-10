Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
ஈரோடு

சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: ஈரோட்டில் உணவகங்களுக்கு சிக்கல்

சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு காரணமாக ஈரோட்டில் உணவகங்களில் உணவுக் கட்டுப்பாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சாலையோர உணவகங்கள் ஓரிரு நாள்களில் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

News image
சமையல் எரிவாயு உருளைகள்- பிரதிப் படம்
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு காரணமாக ஈரோட்டில் உணவகங்களில் உணவுக் கட்டுப்பாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சாலையோர உணவகங்கள் ஓரிரு நாள்களில் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஈரான்-அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் போா் காரணமாக இந்தியாவில் எதிா்பாராத விதமாக மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தப் போா் காரணமாக உலக அளவில் எரிசக்தி விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக எரிவாயு இறக்குமதியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் வணிக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு உருளை விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உணவகங்கள் இயங்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

வணிக பயன்பாட்டு எரிவாயு உருளை கிடைப்பதில் உள்ள சிக்கல் காரணமாக ஈரோடு நகரில் உணவகங்களில் உணவுக் கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து ஈரோடு மாவட்ட ஹோட்டல் சங்க தலைவா் தங்கராஜ் கூறியதாவது: வணிக சிலிண்டா்களின் விலை உயா்வு மற்றும் சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என சிலிண்டா் விநியோகஸ்தா்கள் அளித்த சுற்றறிக்கையினால் பெரிய ஹோட்டல்களில் தற்போது காலை 11 மணி முதல் 3 மணி வரை காபி, டீ மற்றும் சில சைனீஸ் உணவுகள் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

முக்கிய உணவுகளான சாப்பாடு, இட்லி உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால், உணவுகளின் விலை உயா்த்தப்படவில்லை. எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் மூட வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.

சமையல் எரிவாயு உருளைக்கு மாற்று ஏற்பாடாக மின் அடுப்புக்கு மாற வேண்டும் என்றால் கூடுதல் செலவு மற்றும் மின்சாரக் கட்டணம் காரணமாக அதிக செலவு ஏற்படும். உணவு வகைகளில் எண்ணிக்கை குறைப்பது, ஹோட்டல் நேரத்தை குறைப்பதன் மூலம் சமையல் எரிவாயு சிக்கனத்தை கடைப்பிடிப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம் என்றாா்.

இது குறித்து ஈரோடு இடையன்காட்டுவலசு பகுதியில் சாலையோர உணவகம் நடத்தி வரும் மணிமேகலை கூறியதாவது: கடந்த 3 நாள்களுக்கு முன் வரை சமையல் எரிவாயு உருளை பதிவு செய்யும் போது உடனே கொண்டு வந்து தருவாா்கள். இப்போது 2, 3 நாள்கள் ஆகும் என கூறுகின்றனா்.

சமையல் எரிவாயு உருளை விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டால் 5 அல்லது 6 நாள்களில் கடைகளை மூடும் சூழல் உருவாகும் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

வணிக எரிவாயு சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு: மாற்று ஏற்பாடுகளில் தில்லி உணவகங்கள்!

வணிக எரிவாயு சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு: மாற்று ஏற்பாடுகளில் தில்லி உணவகங்கள்!

எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளா்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்

எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளா்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்

திருச்சியில் சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்குத் தட்டுப்பாடு: பொதுமக்கள் அச்சம்; உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்

திருச்சியில் சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்குத் தட்டுப்பாடு: பொதுமக்கள் அச்சம்; உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்

வணிக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! டீ, காபி விலை உயர்கிறதா?

வணிக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! டீ, காபி விலை உயர்கிறதா?

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு