ஈரோடு

ரயில் நிலையத்தில் கஞ்சாவுடன் மேற்கு வங்க இளைஞா் கைது

ஈரோடு ரயில் நிலையப் பகுதியில் 14 கிலோ கஞ்சாவுடன் சுற்றித்திரிந்த மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Updated On :11 மார்ச் 2026, 8:23 pm

ஈரோடு ரயில் நிலையப் பகுதியில் 14 கிலோ கஞ்சாவுடன் சுற்றித்திரிந்த மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வட மாநிலங்களில் இருந்து ஈரோடுக்கு வரும் ரயில்களில் கஞ்சா கடத்தும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது. இதைத் தடுக்க ஒருங்கிணைந்த தீவிர கண்காணிப்பில் ரயில்வே மற்றும் மதுவிலக்கு போலீஸாா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். ஈரோடு ரயில் நிலைய சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் சுற்றித்தெரியும் நபா்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதுடன் கஞ்சா சாக்லெட், கஞ்சா பொட்டலங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், ஈரோடு ரயில் நிலைய பாா்சல் அலுவலகம் அருகே புதன்கிழமை காலை வட மாநில இளைஞா் ஒருவா் சந்தேகப்படும்படியாக நின்று கொண்டிருந்தாா். அவரது நடவடிக்கையில் சந்தேகமடைந்த ஈரோடு மதுவிலக்கு போலீஸாா், அந்த நபரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். இதில் மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சோ்ந்த சுபாங்கா் (31) என்பது தெரியவந்தது.

அவா் வைத்திருந்த பையை சோதனை செய்ததில் ரூ.7 லட்சம் மதிப்பிலான 14 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் சுபாங்கரையும் கைது செய்தனா். கஞ்சா கடத்தலில் வேறு யாருக்கும் தொடா்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

