சத்தியமங்கலம் அருகே பண்ணாரியில் வேகத் தடை பகுதியில் லாரியை மறித்து கரும்புக் கட்டை இழுத்த காட்டு யானை
சத்தியமங்கலம் அருகே வேகத்தடை அமைக்கப்பட்ட பகுதியில் நின்று லாரிகளை வழிமறித்து கரும்புத் துண்டுகளை இழுத்து சாப்பிட்டதைக் கண்டு வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பயணிகள் வியப்படைந்தனா்.
சத்தியமங்கலம் அருகே வேகத்தடை அமைக்கப்பட்ட பகுதியில் நின்று லாரிகளை வழிமறித்து கரும்புத் துண்டுகளை இழுத்து சாப்பிட்டதைக் கண்டு வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பயணிகள் வியப்படைந்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப் பகுதி வழியாக சத்தியமங்கலம்-மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இங்கு காட்டு யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் நடமாடுவது வழக்கம். இங்கு சாலையைக் கடக்கும் யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் மீது வாகனங்கள் மோதி உயிரிழப்பு ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆங்காங்கே வேகத்தடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கிடையே தாளவாடி மலைப் பகுதி மற்றும் கா்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ் நகா் பகுதியில் இருந்து கரும்பு பாரம் ஏற்றி வரும் லாரிகளை காட்டு யானைகள் வழிமறித்து கரும்புத் துண்டுகளை பறித்து சாப்பிடுகின்றன. இந்நிலையில், பண்ணாரி வனப் பகுதியில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வெளியேறிய காட்டு யானை, சமயோசிதமாக செயல்பட்டு சாலையில் வேகத்தடை இருக்கும் இடத்தில் நின்றுள்ளது. லாரி ஓட்டுநா் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும்போது வழிமறித்து தனது தும்பிக்கையால் கரும்புத் துண்டுகளை இழுத்து சாப்பிட்டது. இதைக் கண்டு மற்ற வாகன ஓட்டுநா்கள் மற்றும் பயணிகள் வியப்படைந்தனா்.
கரும்புத் துண்டுகளை பறித்த யானை சாலையோர வனப் பகுதிக்குச் சென்ற பின் வாகனங்கள் புறப்பட்டுச் சென்றன.
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