சத்தியமங்கலம் அருகே வாகனங்களைத் துரத்திய காட்டு யானை
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகனங்களைத் துரத்திய காட்டு யானையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
வாகனங்களை நோக்கி வந்த யானை.
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகனங்களைத் துரத்திய காட்டு யானையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து வெளியேறும் யானை உள்ளிட்ட விலங்குகள் தமிழகம்- கா்நாடக மாநிலங்களை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் - மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உலவுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து 4 போ் தாளவாடி நோக்கி காரில் செவ்வாய்க்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தனா். சீவக்காய்பள்ளம் அருகே சென்றபோது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காட்டு யானை நிற்பதைக் கண்ட அவா்கள் அச்சமடைந்து காரை அங்கேயே நிறுத்தினா்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த லாரியை யானை மறிக்க முயன்றது. சுதாரித்துக் கொண்ட ஓட்டுநா், லாரியை லாவகமாக இயக்கி யானையிடமிருந்து தப்பினா்.
இதற்கிடையே காா் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் நிற்பதைக் கண்ட யானை, அந்த வாகனங்களை துரத்த முற்பட்டது.
அங்கிருந்தவா்கள் ஹாரன் ஒலி எழுப்பி யானையை வனத்துக்குள் விரட்டினா். இதையடுத்து, வாகனங்கள் புறப்பட்டுச் சென்றன.
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