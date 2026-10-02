சத்தியமங்கலத்தில் பெண்கள் உற்சாகம்
வெற்றி பயணத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதையடுத்து, சத்தியமங்கலம் பகுதி அரசுப் பேருந்துகளில் பயணித்த பெண்கள் உற்சாகமடைந்தனா்.
சத்தியமங்கலத்தில் வெற்றி பயணத் திட்ட தொடக்க விழாவில் பயணிகளுக்கு கட்டணமில்லா டிக்கெட் வழங்கிய நடத்துநா்.
வெற்றி பயணத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதையடுத்து, சத்தியமங்கலம் பகுதி அரசுப் பேருந்துகளில் பயணித்த பெண்கள் உற்சாகமடைந்தனா்.
தமிழக வெற்றி பயணத் திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயண சேவை, சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. அப்போது தவெக தொண்டா்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினா்.
அதைத்தொடா்ந்து தவெக தொழிற்சங்க நிா்வாகி ஜீவாமணி தலைமையில் பயணிகளுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. பயணிகள் உற்சாகத்துடன் பேருந்தில் பயணித்தனா். சத்தியமங்கலத்தில் மொத்தமாக உள்ள 59 பேருந்துகளில் 36 புறநகா் பேருந்துகள் கட்டணமில்லா பேருந்துகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. அதேசமயம். நெடுந்தூரம் மற்றும் இரண்டு மாநிலங்களுக்கிடையிலான 12 பேருந்துகளில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சத்தியமங்கலம் போக்குவரத்துக் கழக மேலாளா் மோகனசுந்தரம், போக்குவரத்து நிா்வாகிகள் சக்திவேல், செங்கோட்டையன், வேலுச்சாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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