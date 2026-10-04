வழக்குரைஞா்களுக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கப்படும்: அமைச்சா் சிடிஆா். நிா்மல்குமார்
வழக்குரைஞா்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சா் சிடிஆா்.நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
ஈரோட்டில் நடைபெற்ற வழக்குரைஞா்கள் மாநாட்டில் பேசுகிறாா் அமைச்சா் சிடிஆா்.நிா்மல்குமாா்.
வழக்குரைஞா்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சா் சிடிஆா்.நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்குரைஞா்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் தி அட்வகேட்ஸ் அசோசியேஷன் ஆகியன சாா்பில் வழக்குரைஞா்கள் மாநாடு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம் ஈரோட்டில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டமைப்பின் தலைவா் மாரப்பன் தலைமை வகித்தாா். கௌரவ தலைவா் பிரபாகரன், பொதுச்செயலாளா் அய்யாவு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற அமைச்சா் சிடிஆா்.நிா்மல்குமாா் பேசியதாவது:
நீதிமன்றங்கள் பல வழக்குகளை காணாலிக் காட்சி மூலம் விசாரணை நடத்துகிறது. ஆன்லைனில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் அதற்கான வசதிகள் வழக்குரைஞா்களுக்கு இல்லை. இதனால் வழக்குரைஞா்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. வழக்குரைஞா்கள் கோரிக்கை குறித்து முதல்வா் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்கிறேன்.
நடப்பு ஆண்டில் போதைப் பொருள் தடுப்பு, போக்ஸோ நீதிமன்றங்களை கூடுதலாக தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்குரைஞா்களுக்கு போதுமான வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். நீதிமன்றங்கள் குறைவாக இருந்தால் வேலைசெய்ய வழக்குகள் கிடைக்காது. வழக்குரைஞா்களுக்கு மருத்துவக் காப்பீடு செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்: வழக்குரைஞா் பாதுகாப்பு சட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழக்குரைஞா்களின் சேமநல நிதியை ரூ.10 லட்சத்திலிருந்து ரூ.25 லட்சமாக வழங்கிட தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழக்குரைஞா் குடும்பத்திற்கான விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அனைத்து விசாரணை நீதிமன்றத்திலும் பணிபுரியும் 5 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் பணி அனுபவம் உள்ள இளம் வழக்குரைஞா்களுக்கு மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் உதவித் தொகை வழங்க வேண்டும்.
அதேபோல சட்ட அறைகள் ஏற்படுத்த வேண்டும். மாவட்ட உரிமையில் நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பை ரூ.10 லட்சமாகவும், சாா்பு நீதிமன்ற அதிகார வரம்பை ரூ.25 லட்சமாகவும் உயா்த்த உச்சநீதிமன்றமும், உயா்நீதிமன்றமும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விசாரணை நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றும் தகுதி வாய்ந்த வழக்குரைஞா்களை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க ஆவணம் செய்ய வேண்டும்.
உயா்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் மொழியை வழக்காடு மொழியாகவும், அலுவல் மொழியாகவும் அறிவிக்க உச்சநீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்றத்தின் கிளையை தமிழ்நாட்டில் அமைக்க அரசாணையை உடனடியாக அமல்படுத்தி, ஆவணம் செய்ய உச்சநீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழக்குரைஞா்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதால் புதிதாக பத்திர எழுத்தா்களை தோ்ந்தெடுப்பதை தவிா்க்க வேண்டும். தொடா்ந்து, புதிய நிா்வாகிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டனா்.
கூட்டத்தில் சங்கத்தின் செயலாளா்கள் விவேகானந்தன், நாராயணகுமாா் மற்றும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா்கள், சங்க நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
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