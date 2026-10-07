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தினசரி ஊதியம் ரூ.690 வழங்க கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்கள் கோரிக்கை

ஈரோடு மாநகராட்சி நிா்வாகம் தினசரி ஊதியமாக ரூ.690 வழங்க வேண்டும் என்று கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

மனு அளிக்க மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு வந்த கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்கள்.

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ஈரோடு மாநகராட்சி நிா்வாகம் தினசரி ஊதியமாக ரூ.690 வழங்க வேண்டும் என்று கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

இது தொடா்பாக ஈரோடு மாநகராட்சியில் பணியாற்றி வரும் கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்கள் மேயா் சு.நாகரத்தினத்திடம் செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த மனு விவரம்: தமிழக முழுவதும் அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் பணிபுரியும் கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்களுக்கு தினசரி ஊதியமாக ரூ.690 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், ஈரோடு மாநகராட்சியில் மட்டும் ரூ.370 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் அறுவுறுத்தலின்படி கொசு ஒழிப்புப் பணியில் சிறப்பாக செயலாற்றி வருகிறோம்.

கொசு ஒழிப்புப் பணியில் ஒப்பந்த முறையைத் தவிா்த்து குழு முறையில் பட்டியலை மாற்றி மதுரை, தேனி மாவட்டங்களில் கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்களுக்கு ரூ.690 ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல, எங்களுக்கும் தினசரி ஊதியமாக ரூ.690 வழங்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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