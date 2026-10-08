குடிநீா் வசதி கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் மனு
கோபி அருகே உள்ள கோட்டுப்புள்ளாம்பாளையம், நாதிபாளையம் ஊராட்சியில் சீரான குடிநீா் விநியோகம் செய்யக் கோரி கிராம மக்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
காலிக் குடங்களுடன் கோபி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலத்தில் திரண்ட கிராம மக்கள்.
கோபி அருகே உள்ள கோட்டுப்புள்ளாம்பாளையம், நாதிபாளையம் ஊராட்சியில் சீரான குடிநீா் விநியோகம் செய்யக் கோரி கிராம மக்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
கோபி அருகே உள்ள கோட்டுபுள்ளாம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட ஆண்டவா்மலையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு ஊராட்சி சாா்பில் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கோபி சுற்று வட்டாரப் பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாக வறட்சி நிலவி வருவதால் பல்வேறு கிராமங்களில் நிலத்தடி நீா்மட்டம் குறைந்து வருகிறது.
இதனால் ஊராட்சி சாா்பில் கடந்த 10 நாள்களுக்கும் மேலாக குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படாததால் கிராம மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வந்தனா். இதுகுறித்து ஊராட்சி மன்றத்தில் தெரிவித்தும் குடிநீா்த் தட்டுப்பாட்டை போக்க எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் கிராம மக்கள் காலிக் குடங்களுடன் கோபி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் திரண்டு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் மனு அளித்தனா்.
அப்போது, ஆண்டவா்மலை கிராமத்துக்கு சீராக குடிநீா் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக தெரிவித்ததைத் தொடா்ந்து வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி குடிநீா் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனா்.
இதேபோல கோபி அருகே உள்ள நாதிபாளையம் ஊராட்சிப் பகுதியான செங்கோட்டையன் நகா், சுபவேலன் நகா் பகுதிகளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றன. இக்கிராமத்தில் கடந்த 3 மாதங்களுக்கும் மேலாக ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் மட்டுமே குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. இதில் ஒரு குடும்பத்துக்கு இரண்டு நாள்களுக்கு ஒருமுறை 5 குடங்கள் மட்டுமே தண்ணீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. குடிநீா் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் கோபி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலத்தில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் வியாழக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
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