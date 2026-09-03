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கம்பத்தராயன் மலைப் பகுதியில் 2-ஆவது நாளாக எரியும் காட்டுத் தீ

கம்பத்தராயன் மலைப் பகுதியில் 2-ஆவது நாளாக புதன்கிழமையும் காட்டுத் தீ பரவியதால் ஆயிரக்கணக்கான அரிய வரை மரங்கள் எரிந்து சாம்பலாயின.

கம்பத்தராயன்  மலைப் பகுதியில்   பற்றி  எரியும்  காட்டுத் தீ

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 2:22 am IST

கம்பத்தராயன் மலைப் பகுதியில் 2-ஆவது நாளாக புதன்கிழமையும் காட்டுத் தீ பரவியதால் ஆயிரக்கணக்கான அரிய வரை மரங்கள் எரிந்து சாம்பலாயின.

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாக மழை குறைந்ததால் பசுமையாக காட்சியளித்த வனப் பகுதி தற்போது வறண்ட நிலையில் காணப்படுகிறது. மழையின்றி செடி கொடிகள் காய்ந்து சருகாகிவிட்ட நிலையில் கம்பத்தராயன் வனப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை காட்டுத் தீ ஏற்பட்டது.

மெதுவாக பற்றிய தீ பின்னா் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தபடி வனப் பகுதியில் வேகமாக பரவுவதை கண்ட அப்பகுதியினா் வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

வனத் துறையினா் 3 குழுவாக சென்று தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனா். இந்த காட்டுத் தீ அருகே உள்ள அத்தியூா், பவளக்குட்டை வனப் பகுதிக்கும் பரவியது. தீ வேகமாக பரவுவதால் வனத் துறையினா் தீயைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறி வருகின்றனா்.

தீ விபத்து காரணமாக வன விலங்குகள் பிற பகுதிகளுக்கு இடம் பெயா்ந்து செல்கின்றன. வனப் பகுதி முழுவதும் புகைமூட்டம்போல காணப்படுகிறது. வன ஊழியா்கள் காட்டுத் தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். கடந்த இரு தினங்களாக கம்பத்தாரயன் மலையில் காட்டுத் தீ பரவியதால் ஆயிரக்கணக்கான அரிய வகை மரங்கள் எரிந்து சம்பலானதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்தனா்.

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