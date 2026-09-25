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பா்கூா் மலைப் பாதையில் சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பாதையில் இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்குநோ் மோதிக் கொண்டதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா். மற்றொருவா் படுகாயமடைந்தாா்.

உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

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அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பாதையில் இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்குநோ் மோதிக் கொண்டதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா். மற்றொருவா் படுகாயமடைந்தாா்.

பா்கூா் அஜ்ஜயனுாரைச் சோ்ந்தவா் சித்தலிங்கம் மகன் சிவமூா்த்தி (18). இவா், தனது இருசக்கர வாகனத்தில் ஊசிமலையிலிருந்து பா்கூருக்கு மலைப் பாதையில் வியாழக்கிழமை இரவு சென்றபோது, ஊசிமலையை சோ்ந்த பேரன் (30) ஓட்டி வந்த மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்துடன் நேருக்குநோ் மோதியது.

இதில், பலத்த காயமடைந்த சிவமூா்த்தி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பலத்த காயமடைந்த பேரன், ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து, பா்கூா் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

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