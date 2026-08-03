காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வருவதைத் தடுக்க பாடந்தொரை பகுதியில் 2 கும்கிகள் வரவழைப்பு

கூடலூா் அருகே உள்ள பாடந்தொரை பகுதியில் காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் நுழைவதை தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்பு பணியில் கும்கி யானைகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் அருகே உள்ள பாடந்தொரை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் காட்டு யானைகள் வருவது தொடா்ந்த வண்ணம் உள்ளது. மேலும் பயிா்கள், உடைமைகளுக்கு சேதம் விளைவிப்பிதால் காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வருவதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இதை ஏற்று முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து வசீம், ஜம்பு ஆகிய 2 கும்கி யானைகளை வனத் துறையினா் வரவழைத்து, வன எல்லையோரப் பகுதியில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளனா். இந்த யானைகள் இரவு பகலாக வனத் துறையினருடன் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன.
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