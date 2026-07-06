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நீலகிரி

உதகையில் தலாய்லாமா பிறந்தநாள்

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உதகையில் நடைபெற்ற தலாய்லாமா பிறந்தநாள் விழா கலைநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற திபெத்தியா்கள்.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 1:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தலாய்லாமாவின் பிறந்தநாளை உதகையில் வாழும்  திபெத்தியா்கள் திங்கள்கிழமை கொண்டாடினா்.

நீலகிரி மாவட்டம்  உதகையில் திபெத்திய மக்கள் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனா். இவா்கள் தங்களின் புனிதராக கருதப்படும் தலாய்லாமாவின் 91-ஆவது பிறந்தநாள் விழா, என்சிஎம்எஸ் திருமண மண்டபத்தில்  திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

அப்போது பாரம்பரிய ஆடைகள் அணிந்து கேக் வெட்டியும், நடனமாடியும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனா். உதகையில்  வசிக்கும் திபெத்திய மக்கள் பெரும்பாலானோா் கலந்துகொண்டு அஹிம்சை, சமாதானம், மத நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றை  வலியுறுத்தி கலைநிகழ்ச்சிகளை நடத்தினா்.

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