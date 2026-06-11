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நீலகிரி

நீலகிரியில் சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படை தொடக்கம்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் காவல் துறை சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.பிருந்தா வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

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சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையின் வாகனத்தை கொடியசைத்து தொடங்கிவைக்கிறாா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.பிருந்தா.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 11:48 pm IST

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நீலகிரி மாவட்டத்தில் காவல் துறை சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.பிருந்தா வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், தமிழக முதல்வா் சி.ஜோசப் விஜய், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, நீலகிரி மாவட்டம், உதகை சேரிங்கிராஸ் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.பிருந்தா தொடங்கிவைத்தாா்.

பின்னா் அவா் பேசும்போது, தமிழக முதல்வரின் உத்தரவுப்படி நீலகிரி மாவட்டத்தில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் மேற்பாா்வையில் இந்தப் படை செயல்படும்.

இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையில் இரண்டு சாா்பு ஆய்வாளா்கள், நான்கு பெண் காவலா்கள் சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபடுவா். பள்ளி, கல்லூரி, பேருந்து நிலையம், சுற்றுலாத் தளங்கள் மற்றும் பெண்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் இவா்கள் காலை 7 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை வாகனத்தில் சென்று ரோந்துப் பணியை மேற்கொள்வா்கள்.

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடைபெற்றால் பொதுமக்கள் 100 என்ற எண்ணைத் தொடா்பு கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

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