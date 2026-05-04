விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
நீலகிரி

பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!

உதகமண்டலத்தில் போஜராஜன் வெற்றி

உதகை தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் போஜராஜன்.

Updated On :4 மே 2026, 7:31 pm IST

உதகமண்டலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் எம். போஜராஜன் வெற்றி பெற்றார். மொத்தம் 48,488 வாக்குகளைப் பெற்ற அவர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் ஆர். இப்ராஹிமைவிட 976 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றார்.

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இதே தொகுதியில், போஜராஜன் 60,182 வாக்குகளைப் பெற்று இரண்டாமிடம் பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிமுக கூட்டணியில் 27 இடங்களில் போட்டியிட்ட பாஜக சார்பில், இழுபறி நீடித்த தளி தொகுதியில் நாகேஷ் குமார், நாகர்கோவிலில் காந்தி, மயிலாப்பூர் தொகுதியில் தமிழிசை செளந்தராஜன், விளவங்கோடு தொகுதியில் விஜயதாரணி, அவினாசி தொகுதியில், கோவை வடக்கில் வானதி சீனிவாசன் ஆகியோர் பின்னடைவைச் சந்தித்தனர்.

BHOJARAJAN.M wins in 108 - UDHAGAMANDALAM (Tamil Nadu)

தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு!

திமுகவை தமிழக மக்கள் விரட்டியடிக்க போவது உறுதி: அண்ணாமலை பேச்சு

தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழகத்தில் இருமுனைப் போட்டிதான்; திமுக - காங். கூட்டணிக்குள் குழப்பம்! அண்ணாமலை

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
சிங் கீதம் டீசர்!
