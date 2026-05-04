பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!

உதகமண்டலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் எம். போஜராஜன் வெற்றி பெற்றார். மொத்தம் 48,488 வாக்குகளைப் பெற்ற அவர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் ஆர். இப்ராஹிமைவிட 976 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றார்.
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இதே தொகுதியில், போஜராஜன் 60,182 வாக்குகளைப் பெற்று இரண்டாமிடம் பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிமுக கூட்டணியில் 27 இடங்களில் போட்டியிட்ட பாஜக சார்பில், இழுபறி நீடித்த தளி தொகுதியில் நாகேஷ் குமார், நாகர்கோவிலில் காந்தி, மயிலாப்பூர் தொகுதியில் தமிழிசை செளந்தராஜன், விளவங்கோடு தொகுதியில் விஜயதாரணி, அவினாசி தொகுதியில், கோவை வடக்கில் வானதி சீனிவாசன் ஆகியோர் பின்னடைவைச் சந்தித்தனர்.
BHOJARAJAN.M wins in 108 - UDHAGAMANDALAM (Tamil Nadu)
