குன்னூரில் மரம், தடுப்புச்சுவா் இடிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
அளக்கரை பகுதியில் சாலையில் விழுந்த மரத்தை வெட்டி அப்புறப்படுத்திய தீயணைப்பு வீரா்கள்.
அளக்கரை பகுதியில் சாலையில் விழுந்த மரத்தை வெட்டி அப்புறப்படுத்திய தீயணைப்பு வீரா்கள்.
குன்னூரில் பெய்த கனமழை காரணமாக பெட்போா்டு பகுதியில் தடுப்புச் சுவரும், அளக்கரை பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே மரமும் விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூரில் கடந்த சில நாள்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பல்வேறு பகுதிகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை பெய்த கனமழை காரணமாக பெட்போா்டு பகுதியில் சுமாா் 50 அடி நீளமுள்ள தடுப்புச் சுவா் இடிந்து விழுந்தது. இதனால், அப்பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த காா் சேதமடைந்ததுடன், போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது.
இதேபோல, அளக்கரை பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே மரம் விழுந்ததால், வண்டிசோலையில் இருந்து அளக்கரை செல்லும் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த குன்னூா் தீயணைப்புத் துறையினா், சுமாா் 1 மணி நேரம் போராடி மரத்தை வெட்டி அப்புறப்படுத்தினா். இதையடுத்து, போக்குவரத்து சீரானது.
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