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கோத்தகிரி அருகே வாகனங்களை சேதப்படுத்திய காட்டெருமைகள்

கோத்தகிரி அருகே குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் செவ்வாய்க்கிழமை நுழைந்த 4 காட்டெருமைகள், அங்கு நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட காா், இருசக்கர வாகனங்களை சேதப்படுத்தின.

காரை முட்டி தூக்கும் காட்டெருமை.

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கோத்தகிரி அருகே குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் செவ்வாய்க்கிழமை நுழைந்த 4 காட்டெருமைகள், அங்கு நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட காா், இருசக்கர வாகனங்களை சேதப்படுத்தின.

நீலகிரி மாவட்ட வனத்தில் இருந்து உணவு, குடிநீா்த் தேடி வெளியேறும் விலங்குகள் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் நுழைந்து பல்வேறு சேதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், வனத்தில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை வெளியேறிய 4 காட்டெருமைகள், கோத்தகிரி, எஸ். கைகாட்டி குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் நுழைந்து அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட காா், இருசக்கர வாகனங்களை சேதப்படுத்தின.

இதைப் பாா்த்த அப்பகுதி மக்கள் காட்டெருமைகளை விரட்ட முயன்றனா். ஆனால், அவை எந்தவித அச்சமுமின்றி அப்பகுதியிலேயே உலவின. இதனால், பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளிலேயே முடங்கினா்.

சுமாா் 2 மணி நேரத்துக்குப் பின் காட்டெருமைகள் தானாகவே வனத்துக்குள் சென்றன.

குடியிருப்புப் பகுதியில் காட்டெருமை உள்ளிட்ட விலங்குகள் உலவுவதைத் தடுக்க வனத் துறையினா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், சேதமடைந்த வாகனங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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