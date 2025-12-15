திருப்பூர்
சேவல் சண்டை: 9 போ் கைது
திருப்பூரில் சட்ட விரோதமாக சேவல் சண்டை நடத்திய 9 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருப்பூா்: திருப்பூரில் சட்ட விரோதமாக சேவல் சண்டை நடத்திய 9 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருப்பூா் மாநகா், வடக்கு காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட டிஎம்எஸ் நகா், கொங்கு பிரதான சாலை கொசவன் தோட்டம் டவா் அருகே சட்ட விரோதமாக சேவல் சண்டை நடத்தப்படுவதாக போலீஸாருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதையடுத்து வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் சென்று சோதனை செய்தபோது அசன் முகமது (40), ராஜ்குமாா்(34), முத்துராஜா (28), சங்கா்(31), நவநீதகிருஷ்ணன் (27), திருத்தணி (30), ஆனந்தன் (24), சுரேஷ் முத்து(31), சண்முகம்(30) ஆகிய 9 போ் சட்ட விரோதமாக சேவல் சண்டை நடத்தியது தெரியவந்தது. அவா்களிடமிருந்து 4 சண்டை சேவல்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதுதொடா்பாக 9 போ் மீதும் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.