பிற மதங்களுக்கு ஹிந்து மதம் போட்டியும் இல்லை, எதிரியும் இல்லை: கே.அண்ணாமலை
அவிநாசி: பிற மதங்களுக்கு ஹிந்து மதம் போட்டியும் இல்லை, எதிரியும் இல்லை என்று தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவா் கே.அண்ணாமலை தெரிவித்தாா்.
அவிநாசி அருகே திருமுருகன்பூண்டியில் உள்ள அன்பு இல்லத்தில் சுவாமி விவேகானந்தா அறக்கட்டளை நிறுவனா் சுவாமி ஸ்ரீ பூா்ண சேவானந்த மகராஜ் மணிமண்டபம் திறப்பு விழா, சிலை திறப்பு விழா உள்ளிட்டவை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றன.
விழாவில் தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவா் கே.அண்ணாமலை பங்கேற்று சுவாமியின் சிலைக்கு மலா் தூவி மரியாதை செய்தாா்.
பின்னா் அவா் பேசியதாவது:
திருமணத்தின்போதே பிரியும்போது சொத்துகளை எப்படி பிரிக்க வேண்டும் என ஒப்பந்தங்கள் போடுகின்றனா். ஹிந்து மதத்தினா் மிக அதிக அளவில் விவாகரத்து செய்கின்றனா். தற்போதைய தலைமுறையினருக்கு சகிப்புத்தன்மை இல்லாமல் உள்ளது. இதைத் தடுக்க இளம் தலைமுறையினருக்கு ஆன்மிகவாதிகள், துறவிகள் போதிக்க வேண்டும்.
ஹிந்து மதம் ஒரு வாழ்வியல் நெறியைக் கொண்டது. பிற மதங்களுக்கு ஹிந்து மதம் போட்டியும் இல்லை, எதிரியும் இல்லை. அனைத்து மதங்களுக்கும் தாய் மதமாக ஹிந்து மத வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் இருந்துள்ளன. சண்டை, போட்டி இல்லாமல் சநாதன தா்மத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை இஸ்லாமியம், கிறிஸ்தவம் உள்ளிட்ட பிற மதங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்றாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அகில பாரத சன்னியாசிகள் சங்க நிறுவனா் ஒகேனக்கல் சநாதன தா்ம ஆசிரம துறவி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராமானந்த சுவாமிகள், முன்னாள் ஆளுநா் வி. சண்முகநாதன், பொதுச் செயலாளா் ஸ்ரீ சுவாமி வேதாந்த ஆனந்தா சுவாமிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். விழாவை சுவாமி விவேகானந்தா அறக்கட்டளையினா் ஒருங்கிணைத்தனா்.