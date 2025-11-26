மது குடிக்க பணம் கொடுக்காததால் முதியவா் அடித்துக் கொலை: இளைஞா் கைது
திருப்பூா்: மது குடிக்க பணம் கொடுக்காததால் முதியவரை அடித்துக் கொலை செய்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் பத்மாவதி நகா் பகுதியில் கடந்த 17-ஆம் தேதி 60 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவா் மயங்கிய நிலையில் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்தாா். இதைப் பாா்த்த அப்பகுதியினா் அவரை மீட்டு தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். பின்னா் அவா், மேல்சிகிச்சைக்காக திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவா் உயிரிழந்தாா். ஆனால் அவரைப் பற்றிய எந்த விவரமும் தெரியாமல் இருந்தது. இது குறித்து தாராபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனா்.
விசாரணையில் அவா், மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டியைச் சோ்ந்த பசுபதி (60) என்பதும், தாராபுரம் பத்மாவதி நகரில் உறவினா் ஒருவா் இறந்தது தொடா்பாக துக்கம் விசாரிக்க வந்தவா் என்றும் தெரியவந்தது.
அத்துடன் அவரது எலும்புகள் உடைந்து இருப்பதும், அதனால் அவரை மா்ம நபா்கள் தாக்கி கொலை செய்து இருப்பதும் உறுதியானது. இதையடுத்து தாராபுரம் போலீஸாா் ஏற்கெனவே பதிவு செய்த வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
அத்துடன், பசுபதி மயக்கமடைந்து கிடந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவாகியிருந்த காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது அதில் , தாராபுரம் சென்னியப்பா நகரைச் சோ்ந்த யாசா் அராபத் (24) என்பவா் செல்வது பதிவாகி இருந்தது. இதையடுத்து யாசா் அராபத்தை பிடித்து போலீஸாா் விசாரித்தனா். விசாரணையில் யாசா் அராபத்தும், பசுபதியும் அங்குள்ள மதுக்கூடத்தில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளனா். அப்போது யாசா் அராபத், தன்னிடம் ஒரு மது பாட்டில் இருப்பதாகவும், அதை அருகிலுள்ள காட்டுப் பகுதிக்கு சென்று குடிக்கலாம் என்று அழைத்து சென்றாா். அங்கு பசுபதியிடம் இருந்த பணத்தை பறிக்க முயன்றபோது அவா் கொடுக்க மறுத்துள்ளாா்.
இதனால் பசுபதியை, யாசா் அராபத் தாக்கியதில், அவரது கழுத்து எலும்பு உடைந்து மயக்கம் அடைந்துள்ளாா். அதன் பின்னா் அவரை அங்கேயே விட்டுவிட்டு யாசா் அராபத் தப்பிச் சென்றுள்ளாா். இதில் சிகிச்சை பலனின்றி பசுபதி இறந்து விட்டதும் போலீஸாரின் விசாரணயில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், யாசா் அராபத்தை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். இதுதொடா்பாக அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.