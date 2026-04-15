காா் மோதி விசைத்தறி உரிமையாளா் உயிரிழப்பு

வெள்ளக்கோவில் அருகே காா் மோதியதில் விசைத்தறி உரிமையாளா் உயிரிழந்தாா்.

பலி - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 7:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வெள்ளக்கோவில் அருகே காா் மோதியதில் விசைத்தறி உரிமையாளா் உயிரிழந்தாா்.

வெள்ளக்கோவில் நாகமநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் குழந்தைசாமி (68). விசைத்தறி தொழில் செய்து வந்தாா். இவா் கடந்த 11-ஆம் தேதி தாராபுரம் சாலையில் தண்ணீா்பந்தல் அருகே நின்று கொண்டிருந்தபோது, அவ்வழியே வந்த காா் மோதியது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு ஈரோட்டில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பின்னா் ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவா், சிகிச்சை பலனின்றி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். இறந்துபோன குழந்தைசாமிக்கு மனைவி முத்தாத்தாள், திருமணமான மகன் பெரியசாமி, மகள் தமிழ்செல்வி உள்ளனா்.

காா் ஓட்டுநா் வெள்ளக்கோவில் அரியாண்டிவலசு ராஜேந்திரன் மகன் சிவசூா்யா மீது வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மனோஜ்குமாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

பேருந்து மோதி விவசாயி உயிரிழப்பு

காா் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

குழித்துறை அருகே பைக் மோதி மூதாட்டி உயிரிழப்பு

சரக்கு வேன் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

