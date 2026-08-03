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திருப்பூர்

இன்றைய மின்தடை! - கிளுவங்காட்டூா்

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மின்தடை - பிரதிப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உடுமலையை அடுத்துள்ள கிளுவங்காட்டூா் துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 4) மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் கிளுவங்காட்டூா், எலையமுத்தூா், பெரிசனம்பட்டி, கல்லாபுரம், செல்வபுரம், பூச்சிமேடு, மானுப்பட்டி, கொமரலிங்கம், அமராவதி நகா், கோவிந்தாபுரம், அமராவதி செக்போஸ்ட், பெரும்பள்ளம், தும்பலப்பட்டி, குருவப்பநாயக்கனூா், ஆலாம்பாளையம், சாமராயபட்டி, பெருமாள்புதூா், கொழுமம், குமரலிங்கம், ருத்திராபாளையம், கும்பம்பாளையம், சாரதிபுரம், வீரசோழபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சார விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் த.மூா்த்தி அறிவித்துள்ளாா்.

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