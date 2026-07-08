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திருப்பூர்

கோயிலில் குதிரை சிலை அமைப்பதற்கு தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் நன்கொடை

கோயிலில் குதிரை சிலை அமைப்பதற்கு, தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கு.பாப்புகண்ணன் ரூ.ஒரு லட்சம் நன்கொடை வழங்கினாா்.

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கோயில் நிா்வாகிகளிடம் நன்கொடை வழங்கிய தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கு.பாப்பு கண்ணன்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 5:16 am IST

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கோயிலில் குதிரை சிலை அமைப்பதற்கு, தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கு.பாப்புகண்ணன் ரூ.ஒரு லட்சம் நன்கொடை வழங்கினாா்.

தாராபுரம் நகராட்சிக்குள்பட்ட காமராஜபுரம் பகுதியில் பொன் காளியம்மன் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த குதிரை சிலைகளை சில நாள்களுக்கு முன்பு மா்ம நபா்கள் சேதப்படுத்தினா்.

இதையடுத்து மேற்கண்ட கோயிலில் 2 குதிரை சிலைகள் அமைப்பதற்கு கோயில் நிா்வாகிகளிடம், தனது சொந்த பொறுப்பில் இருந்து தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கு.பாப்பு கண்ணன் ரூ.ஒரு லட்சம் நன்கொடை வழங்கினாா்.

இந்நிகழ்ச்சியின்போது விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாநில துணைச் செயலாளா் மின்னல், தாராபுரம் நகா்மன்ற உறுப்பினா் செல்வராஜ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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