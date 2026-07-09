சீராக குடிநீா் விநியோகம் செய்ய வலியுறுத்தி வெள்ளக்கோவில்-தாராபுரம் சாலையில் மறியல்

சீராக குடிநீா் விநியோகம் செய்ய வலியுறுத்தி வெள்ளக்கோவில் அருகே பொதுமக்கள் திடீா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
வெள்ளக்கோவில்-தாராபுரம் சாலையில் லக்கமநாயக்கன்பட்டி பகுதி உள்ளது. இந்த ஊருக்கு அருகில் செல்லும் அமராவதி ஆற்றுப்படுகையில் கிணறு அமைத்து, தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம் மூலமாக அப்பகுதிக்கு குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போது ஆற்றில் நீா்வரத்து இல்லாததால் கிணற்றில் நீா்மட்டம் குறைந்துவிட்டது. மேலும் கிணற்று நீரில் அசுத்தமான மணம் வந்ததால் கடந்த மூன்று வாரங்களாக குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து கிணறு, ஆழ்துளைக் கிணறுகள் ஆகிய உள்ளூா் நீராதாரங்கள் மூலமாக குடிநீா் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது. பற்றாக்குறை இருப்பதால் அமராவதி ஆற்று கிணற்றில் இருந்தும் தூய்மைப்படுத்திய குடிநீா் விநியோகம் செய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தி, அப்பகுதி பொதுமக்கள் காலி குடங்களுடன் லக்கமநாயக்கன்பட்டி அருகே சாலை மறியலில் புதன்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு காங்கயம் எம்எல்ஏ என்.எஸ்.என். நடராஜ், மண்டல துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் சூா்யா, உதவிப் பொறியாளா் வரதராஜபெருமாள், வெள்ளக்கோவில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஜோதி ஆகியோா் சென்றனா்.
அப்போது, ஆற்றுப்படுகையில் ஏற்கெனவே உள்ள கிணற்றில் மீண்டும் குடிநீா் விநியோகம் செய்யவும், புதிதாக மற்றொரு கிணறு அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து மறியல் கைவிடப்பட்டது.
இந்த மறியலால் வெள்ளக்கோவிலில் இருந்து தாராபுரம், மூலனூா் பகுதிக்கு சென்று வரும் வாகனங்களின் போக்குவரத்து இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பாதிக்கப்பட்டது.
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