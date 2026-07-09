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திருப்பூர்

பல்லடம் கடை வீதி மாகாளியம்மன் கோயில் திருப்பணி ஆலோசனைக் கூட்டம்

பல்லடம் கடை வீதி மாகாளியம்மன் கோயில் திருப்பணி ஆலோசனைக் கூட்டம், கோயில் வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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பல்லடம் கடை வீதி மாகாளியம்மன் கோயில் திருப்பணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 3:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்லடம் கடை வீதி மாகாளியம்மன் கோயில் திருப்பணி ஆலோசனைக் கூட்டம், கோயில் வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

ஒருங்கிணைப்பாளரும், சமூக ஆா்வலருமான அண்ணாதுரை தலைமை வகித்தாா். இந்து சமய அறநிலையத் துறை செயல் அலுவலா் சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் கரைப்புதூா் நடராஜன், பல்லடம் வட்ட வியாபாரி சங்க நிா்வாகிகள் ஆனந்தா செல்வராஜ், பானு பழனிசாமி, விஜயகுமாா், தங்கலட்சுமி நடராஜன், விமல் பழனிசாமி, பல்லடம் அனைத்து வணிகா் சங்க நிா்வாகிகள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நின்றுபோன கோயில் திருப்பணியை அனைவரும் சோ்ந்து மீண்டும் நடத்துவது, திருப்பணியில் அரசியல் தலையீடுகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, கோயில் திருப்பணி தடைபட்டதற்கு பிரசன்னம் பாா்த்த பிறகு பரிகாரம் செய்து திருப்பணியை தொடங்குவது என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

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