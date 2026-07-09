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திருப்பூர்

வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்த மலைவாழ் மக்களுக்கு எம்எல்ஏ நன்றி

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களித்த மலைவாழ் மக்களுக்கு மடத்துக்குளம் எம்எல்ஏ இரா.ஜெயராமகிருணன் புதன்கிழமை நன்றி கூறினாா்.

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கோடந்தூா் மலைவாழ் மக்களுக்கு நன்றி கூறிய மடத்துக்குளம் எம்எல்ஏ இரா.ஜெயராமகிருஷ்ணன்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 3:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களித்த மலைவாழ் மக்களுக்கு மடத்துக்குளம் எம்எல்ஏ இரா.ஜெயராமகிருணன் புதன்கிழமை நன்றி கூறினாா்.

மடத்துக்குளம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்டது ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், உடுமலை வனச்சரகத்துக்குள்பட்டது கோடந்தூா், பொருப்பாறு, ஆட்டுமலை ஆகிய மலைக் கிராமங்கள். இந்நிலையில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்ததற்காக மலைக் கிராம மக்களுக்கு மடத்துக்குளம் எம்எல்ஏ இரா.ஜெயராமகிருஷ்ணன் புதன்கிழமை நேரில் சென்று நன்றி கூறினாா்.

அப்போது மலைவாழ் மக்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் குடிநீா் சுத்தமாக உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்தாா். திமுக ஒன்றியச் செயலாளா் எம்.ஆா்.பாபு உள்பட நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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